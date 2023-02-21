Захарова (Савинкова) Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Савинкова) Евдокия Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

07.06.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Савинков Климент Анисимович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1856 ст.

Муж: Захаров Егор Ильич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич

Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.

Сын: Захаров Иван Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1862 ст.

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.

Сын: Захаров Пётр Егорович

Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1868 ст.

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
07.06.1876 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: роды
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