Захарова (Савинкова) Евдокия Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти07.06.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Савинков Климент Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1856 ст.
Муж: Захаров Егор Ильич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич
Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.
Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич
Рождение ребёнка
07.03.1862 ст.
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.
Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич
Рождение ребёнка
06.09.1868 ст.
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Захаров Егор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1876 ст.
Причина смерти: роды