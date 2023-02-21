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Захаров Егор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Захаров Илья Григорьевич

Мать: Захарова Елена Ефимовна

Бракосочетание
23.04.1856 ст.

Жена: Захарова Евдокия Климентьевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Егоровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна

Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.

Сын: Захаров Иван Егорович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1862 ст.

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.

Сын: Захаров Пётр Егорович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1868 ст.

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.

Сын: Захаров Максим Егорович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Дмитриевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
05.06.1876 ст.

Жена: Захарова Марья Филиповна

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия Дмитриевна

Смерть
После 1897