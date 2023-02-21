Захаров Егор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Захаров Илья Григорьевич
Мать: Захарова Елена Ефимовна
Бракосочетание
23.04.1856 ст.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Егоровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
24.08.1858 ст.
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
07.03.1862 ст.
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
06.09.1868 ст.
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна
Рождение ребёнка
07.08.1871 ст.
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Климентьевна
Бракосочетание
05.06.1876 ст.
Жена: Захарова Марья Филиповна
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1897