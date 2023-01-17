Захарова Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Елена Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

31.01.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Захарова Стефанида Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Захаров Егор Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захаров Иван Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич

Рождение ребёнка
25.10.1846 ст.

Сын: Захаров Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Михаил Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Илья Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
31.01.1865 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: горячка
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