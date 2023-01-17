Захарова Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти31.01.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Захарова Стефанида Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Захаров Егор Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Захаров Иван Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
25.10.1846 ст.
Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Михаил Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.01.1865 ст.
Причина смерти: горячка