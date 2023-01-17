Захаров Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Илья Григорьевич
Мать: Захарова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
20.12.1859 ст.
Дочь: Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
12.09.1862 ст.
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.
Сын: Захаров Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
29.06.1868 ст.
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.
Сын: Захаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
11.09.1875 ст.
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно