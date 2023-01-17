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Захаров Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Илья Григорьевич

Мать: Захарова Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
20.12.1859 ст.

Дочь: Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
12.09.1862 ст.

Сын: Захаров Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.

Сын: Захаров Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1868 ст.

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.

Сын: Захаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1875 ст.

Сын: Захаров Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Никифоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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