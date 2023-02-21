Захарова Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1859 ст.
Дочь: Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.09.1862 ст.
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
17.04.1865 ст.
Сын: Захаров Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
29.06.1868 ст.
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
04.05.1871 ст.
Сын: Захаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
11.09.1875 ст.
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно