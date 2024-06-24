Захарова (Мишкунова) Марина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Мишкунова) Марина Ефимовна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Муж: Захаров Михаил Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Второй брак Михаила Ильича
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.

Дочь: (Захарова) Меланья Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.

Дочь: (Захарова) Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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