Захарова (Мишкунова) Марина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Муж: Захаров Михаил Ильич
Второй брак Михаила Ильича
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.
Дочь: (Захарова) Меланья Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Рождение ребёнка
24.12.1889 ст.
Дочь: (Захарова) Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно