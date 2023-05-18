Захарова (Захарова) Стефанида Ильинична
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Захаров Илья Григорьевич
Мать: Захарова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.
Сын: Захаров Мефодий Фёдорович
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
08.04.1853 ст.
Дочь: Истомина Агапья Фёдоровна
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
16.10.1857 ст.
Дочь: Парасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно