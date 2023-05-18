Захарова (Захарова) Стефанида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Захарова) Стефанида Ильинична

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Захаров Илья Григорьевич

Мать: Захарова Елена Ефимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.

Сын: Захаров Мефодий Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
08.04.1853 ст.

Дочь: Истомина Агапья Фёдоровна

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1857 ст.

Дочь: Парасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Захаров Фёдор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Фёдор Павлович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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