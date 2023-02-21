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Захаров Фёдор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Захаров Павел Ефимович

Мать: Захарова Пелагея

Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.

Сын: Захаров Мефодий Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична

Рождение ребёнка
08.04.1853 ст.

Дочь: Истомина Агапья Фёдоровна

Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Сын: Захаров Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1857 ст.

Дочь: Парасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Стефанида Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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