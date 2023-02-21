Захаров Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Захаров Павел Ефимович
Мать: Захарова Пелагея
Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.
Сын: Захаров Мефодий Фёдорович
Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична
Рождение ребёнка
08.04.1853 ст.
Дочь: Истомина Агапья Фёдоровна
Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична
Рождение ребёнка
16.10.1857 ст.
Дочь: Парасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Захарова Стефанида Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно