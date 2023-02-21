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Захарова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Захаров Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Захаров Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Между 1835 и 1840 ст.

Дочь: Феврония Павловна

Отец ребёнка: Захаров Павел Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Павел Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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