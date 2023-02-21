Захарова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Захаров Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1840 ст.
Дочь: Феврония Павловна
Отец ребёнка: Захаров Павел Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно