Захарова (Ярушина) Марья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Ярушина) Марья Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.06.1876 ст.

Муж: Захаров Егор Ильич

Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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