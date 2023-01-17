Захарова (Ярушина) Марья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1876 ст.
Муж: Захаров Егор Ильич
Еманжелинск, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно