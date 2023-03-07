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Савинков Сергей Кузьмич

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Савинков Козьма Анисимович

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1864 ст.

Дочь: Евфимия Сергеевна

Мать ребёнка: Савинкова Евдокия Захаровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1873 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Савинкова Евдокия Захаровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова Евдокия Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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