Савинков Сергей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Савинков Козьма Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1864 ст.
Дочь: Евфимия Сергеевна
Мать ребёнка: Савинкова Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
14.01.1873 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Савинкова Евдокия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно