Савинкова (Маслова) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1864 ст.
Дочь: Евфимия Сергеевна
Отец ребёнка: Савинков Сергей Кузьмич
Рождение ребёнка
14.01.1873 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Савинков Сергей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно