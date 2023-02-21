Савинкова (Маслова) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинкова (Маслова) Евдокия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1864 ст.

Дочь: Евфимия Сергеевна

Отец ребёнка: Савинков Сергей Кузьмич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1873 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Савинков Сергей Кузьмич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Сергей Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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