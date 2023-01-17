Захаров Степан Ефимович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Захаров Ефим Карпович
Мать: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
27.01.1856 ст.
Сын: Захаров Василий Стефанович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
20.01.1863 ст.
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
20.05.1865 ст.
Сын: Захаров Константин Стефанович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
21.05.1867 ст.
Сын: Захаров Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
02.06.1875 ст.
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна
Рождение ребёнка
24.07.1877 ст.
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна
Бракосочетание
04.01.1953 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Алексей Стефанович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно