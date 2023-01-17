Захаров Степан Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Степан Ефимович

Захаров Степан Ефимович

avatar

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Захаров Ефим Карпович

Мать: Захарова Марфа

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1856 ст.

Сын: Захаров Василий Стефанович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
20.01.1863 ст.

Сын: Захаров Иван Стефанович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1865 ст.

Сын: Захаров Константин Стефанович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1867 ст.

Сын: Захаров Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1875 ст.

Сын: Захаров Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1877 ст.

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Захарова Пелагея Стефановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
04.01.1953 ст.

Жена: Захарова Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Алексей Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close