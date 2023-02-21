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Захаров Василий Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1856 ст.

Отец: Захаров Степан Ефимович

Мать: Захарова Пелагея Стефановна

Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Жена: Захарова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Ивановна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Ивановна

24 ноября 1875 есть запись о рожении Варвары, дочери Василия Степановича Захарова и жены его Екатерины Ивановны. Восприемники: Еманжелинского поселка Николай Иванович Лерушин и казачья жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно
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