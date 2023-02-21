Захаров Василий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1856 ст.
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Ивановна
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Ивановна
24 ноября 1875 есть запись о рожении Варвары, дочери Василия Степановича Захарова и жены его Екатерины Ивановны. Восприемники: Еманжелинского поселка Николай Иванович Лерушин и казачья жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно