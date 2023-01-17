Захарова (Леврушина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Леврушина) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Муж: Захаров Василий Стефанович

Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

24 ноября 1875 есть запись о рожении Варвары, дочери Василия Степановича Захарова и жены его Екатерины Ивановны. Восприемники: Еманжелинского поселка Николай Иванович Лерушин и казачья жена Параскева... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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