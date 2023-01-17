Захарова (Леврушина) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
24.11.1875 ст.
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
24 ноября 1875 есть запись о рожении Варвары, дочери Василия Степановича Захарова и жены его Екатерины Ивановны. Восприемники: Еманжелинского поселка Николай Иванович Лерушин и казачья жена Параскева... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно