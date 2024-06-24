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(Захарова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1875 ст.

Отец: Захаров Василий Стефанович

Мать: Захарова (Леврушина) Екатерина Ивановна

24 ноября 1875 есть запись о рожении Варвары, дочери Василия Степановича Захарова и жены его Екатерины Ивановны. Восприемники: Еманжелинского поселка Николай Иванович Лерушин и казачья жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно

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