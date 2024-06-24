(Захарова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.11.1875 ст.
24 ноября 1875 есть запись о рожении Варвары, дочери Василия Степановича Захарова и жены его Екатерины Ивановны. Восприемники: Еманжелинского поселка Николай Иванович Лерушин и казачья жена Параскева... Показать все
Смерть
Неизвестно