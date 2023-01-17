Захаров Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Захаров Ефим Карпович
Мать: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Захарова Елена
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Захарова Елена
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Елена
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
После 1864