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Захаров Иван Ефимович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Захаров Ефим Карпович

Мать: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Захаров Филип Иванович

Мать ребёнка: Захарова Елена

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена

Рождение ребёнка
1835

Сын: Захаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Захарова Елена

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Захаров Захарий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елена

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
После 1864
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