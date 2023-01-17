Захарова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Захаров Филип Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Захаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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