Захарова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно