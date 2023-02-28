Захаров Прохор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Захаров Ефим Карпович
Мать: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шумакова Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1849 ст.