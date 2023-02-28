Захаров Прохор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Прохор Ефимович

Захаров Прохор Ефимович

avatar

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Захаров Ефим Карпович

Мать: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шумакова Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Михайловна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Парасковья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
До 1849 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close