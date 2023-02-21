Захарова Парасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Прохоровна
Отец ребёнка: Захаров Прохор Ефимович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шумакова Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Захаров Прохор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно