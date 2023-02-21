Захарова Парасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Парасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Прохоровна

Отец ребёнка: Захаров Прохор Ефимович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шумакова Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Захаров Прохор Ефимович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Прохор Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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