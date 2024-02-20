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Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1795

Жена: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Рождение
1870

Отец: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович

Мать: ?

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
10.09.1895

Сын: Пироженко / Пирожков / Иван Петрович

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1895г.лист-124,зап.-107,ГАВО,Ф - И331-9-8
Рождение ребёнка
16.11.1897

Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Петрович

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1897г.лист-65,зап.-179,ГАВО,Ф - И331-9-9
Рождение ребёнка
05.03.1900

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1900г.лист-16,зап.-40,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
09.09.1902

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1902г.лист-130,зап.-141,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
26.05.1905

Сын: Пироженко / Пирожков / Митрофан Петрович

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1905г.лист-170,зап.-55,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
14.06.1908

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1908г.лист-59,зап.-73,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.09.1910

Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Петрович

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-177,зап.-112,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
17.04.1913

Сын: Пироженко / Пирожков / Василий Петрович

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
25.06.1916

Сын: Пироженко / Пирожков / Петр Петрович

Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно
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