Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Бракосочетание
До 1795
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Рождение
1870
Отец: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович
Мать: ?
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
10.09.1895
Сын: Пироженко / Пирожков / Иван Петрович
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1895г.лист-124,зап.-107,ГАВО,Ф - И331-9-8
Рождение ребёнка
16.11.1897
Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Петрович
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1897г.лист-65,зап.-179,ГАВО,Ф - И331-9-9
Рождение ребёнка
05.03.1900
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1900г.лист-16,зап.-40,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
09.09.1902
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1902г.лист-130,зап.-141,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
26.05.1905
Сын: Пироженко / Пирожков / Митрофан Петрович
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1905г.лист-170,зап.-55,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
14.06.1908
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1908г.лист-59,зап.-73,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.09.1910
Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Петрович
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-177,зап.-112,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
17.04.1913
Сын: Пироженко / Пирожков / Василий Петрович
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Пироженко / Пирожков / Петр Петрович
Мать ребёнка: Пироженко Мария Гавриловна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно