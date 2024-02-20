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(Пироженко / Пирожков /) Вера Петровна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова

Дата рождения

09.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1902

Отец: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1902г.лист-130,зап.-141,ГАВО,Ф - И331-9-10
Крещение
10.09.1902
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Иван Павлович Шаповалов и Агафья Устиновна Степанцова
Смерть
Неизвестно
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