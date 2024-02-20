Пироженко Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
До 1795
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Рождение ребёнка
10.09.1895
Сын: Пироженко / Пирожков / Иван Петрович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1895г.лист-124,зап.-107,ГАВО,Ф - И331-9-8
Рождение ребёнка
16.11.1897
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1897г.лист-65,зап.-179,ГАВО,Ф - И331-9-9
Рождение ребёнка
05.03.1900
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1900г.лист-16,зап.-40,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
09.09.1902
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1902г.лист-130,зап.-141,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
26.05.1905
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1905г.лист-170,зап.-55,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
14.06.1908
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1908г.лист-59,зап.-73,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
25.09.1910
Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Петрович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-177,зап.-112,ГАВО,Ф - И331-9-10
Рождение ребёнка
17.04.1913
Сын: Пироженко / Пирожков / Василий Петрович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
25.06.1916
Сын: Пироженко / Пирожков / Петр Петрович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно