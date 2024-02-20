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Пироженко / Пирожков / Иван Петрович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

10.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895

Отец: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1895г.лист-124,зап.-107,ГАВО,Ф - И331-9-8
Крещение
11.09.1895
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Григорий Васильевич Погибельный и Анна Гавриловна Белоусова
Рождение ребёнка
06.10.1917

Дочь: Пироженко Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Пироженко Дарья Ивановна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1917г.лист-106,зап.-118,ГАВО,Ф - И331-9-12
Бракосочетание
До 1917

Жена: Пироженко Дарья Ивановна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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