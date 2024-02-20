Пироженко / Пирожков / Иван Петрович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения10.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.09.1895
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1895г.лист-124,зап.-107,ГАВО,Ф - И331-9-8
Крещение
11.09.1895
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Григорий Васильевич Погибельный и Анна Гавриловна Белоусова
Рождение ребёнка
06.10.1917
Дочь: Пироженко Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Пироженко Дарья Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1917г.лист-106,зап.-118,ГАВО,Ф - И331-9-12
Бракосочетание
До 1917
Жена: Пироженко Дарья Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно