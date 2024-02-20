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Пироженко Пелагея Ивановна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

06.10.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1917

Отец: Пироженко / Пирожков / Иван Петрович

Мать: Пироженко Дарья Ивановна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1917г.лист-106,зап.-118,ГАВО,Ф - И331-9-12
Крещение
07.10.1917
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Федор Тихонович Погорилый и Дарья Петровна Пироженко
Смерть
Неизвестно
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