(Пироженко / Пирожков /) Ольга Петровна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Дата рождения14.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1908
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1908г.лист-59,зап.-73,ГАВО,Ф - И331-9-11
Крещение
15.06.1908
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Семен Игнатович Степаненко и Матрена Васильевна Пироженко
Смерть
Неизвестно