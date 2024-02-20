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Пироженко / Пирожков / Григорий Петрович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

16.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1897

Отец: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать: Пироженко Мария Гавриловна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1897г.лист-65,зап.-179,ГАВО,Ф - И331-9-9
Крещение
17.11.1897
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Павел Федорович Пирожков и Анастасия Гавриловна Белоусова
Смерть
Неизвестно
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