Пироженко / Пирожков / Григорий Петрович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения16.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1897
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1897г.лист-65,зап.-179,ГАВО,Ф - И331-9-9
Крещение
17.11.1897
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Павел Федорович Пирожков и Анастасия Гавриловна Белоусова
Смерть
Неизвестно