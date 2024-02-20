Пироженко / Пирожков / Михаил Петрович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Дата рождения25.09.1910
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозова
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-177,зап.-112,ГАВО,Ф - И331-9-10
Крещение
26.09.1910
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Павел Васильевич Белоусов и Екатерина Максимовна Очеретова
Военная служба
С 1941 по ?.03.1942
Мл.Командир п/п 1412 «В»
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. 1-го Мая-21
Смерть
?.03.1942
ВОВ Пропал без вести