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Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Мать: Пироженко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1875

Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1878

Сын: Пироженко / Пирожков / Василий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно
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