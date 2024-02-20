Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //
Мать: ?
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Мать ребёнка: Пироженко Елизавета Ивановна
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Пироженко / Пирожков / Роман Семенович
Мать ребёнка: Пироженко Елизавета Ивановна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович
Мать ребёнка: Пироженко Елизавета Ивановна
Смерть
1847