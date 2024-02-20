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Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Место рождения

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //

Мать: ?

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1803

Сын: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Мать ребёнка: Пироженко Елизавета Ивановна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Пироженко / Пирожков / Роман Семенович

Мать ребёнка: Пироженко Елизавета Ивановна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1845

Сын: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович

Мать ребёнка: Пироженко Елизавета Ивановна

Смерть
1847
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