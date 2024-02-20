Пироженко / Пирожков / Иван Семенович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1803
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
26.09.1821
Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Семенович
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Бракосочетание
11.08.1823
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пироженко Никифор С 1846Г-Рекрут Иванович
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Бракосочетание
Около 1849
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Мать ребёнка: Пироженко Марфа Захаровна
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно