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Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Мать: Пироженко Елизавета Ивановна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
26.09.1821

Сын: Пироженко / Пирожков / Михаил Семенович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Бракосочетание
11.08.1823

Жена: Пироженко Анастасия Михайловна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пироженко Никифор С 1846Г-Рекрут Иванович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пироженко Роман Иванович

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пироженко Анастасия Михайловна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Бракосочетание
Около 1849

Жена: Пироженко Марфа Захаровна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1850

Сын: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать ребёнка: Пироженко Марфа Захаровна

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Смерть
Неизвестно
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