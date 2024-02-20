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Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович

Место рождения

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пироженко / Пирожков / Иван Семенович

Мать: Пироженко Анастасия Михайловна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пироженко / Пирожков / Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
17.07.1835

Сын: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пироженко Авдотья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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