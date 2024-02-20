Пироженко / Пирожков / Григорий Семенович
Место рожденияРоссия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Юнаков
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пироженко / Пирожков / Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Рождение ребёнка
17.07.1835
Сын: Пироженко / Пирожков / Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Пироженко Авдотья Лаврентьевна
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость сл.Семеновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно