Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Рождение
1850
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
07.10.1881
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1881г.лист-201,зап.-103,ГАВО,Ф - И331-9-4
Рождение ребёнка
21.03.1884
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1884г.лист-165,зап.-37,ГАВО,Ф - И331-9-5
Рождение ребёнка
01.11.1885
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1890
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
21.09.1891
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1893г.,лист-154,зап.-41
Рождение ребёнка
21.09.1891
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1891г.,лист-50,зап.-130.
Рождение ребёнка
04.08.1896
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-193,зап.-103.
Смерть
Неизвестно