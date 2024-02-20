Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна
Место рожденияРоссия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
1850
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
07.10.1881
Сын: Пироженко / Пирожков / Яков Федорович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1881г.лист-201,зап.-103,ГАВО,Ф - И331-9-4
Рождение ребёнка
21.03.1884
Россия Воронежская губ., Павловский уезд Семеновская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1884г.лист-165,зап.-37,ГАВО,Ф - И331-9-5
Рождение ребёнка
01.11.1885
Сын: Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пироженко / Пирожков / Павел Федорович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
21.09.1891
Сын: Пироженко / Пирожков / Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1893г.,лист-154,зап.-41
Рождение ребёнка
21.09.1891
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1891г.,лист-50,зап.-130.
Рождение ребёнка
04.08.1896
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-193,зап.-103.
Смерть
Неизвестно