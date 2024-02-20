Пироженко / Пирожков / Кондрат Федорович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения21.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1891
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО.Ф - И331-9-7,м/к-1891г.,лист-50,зап.-130.
Крещение
22.09.1891
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Иван Степанович Шаповалов и Пелагея Трофимовна Лесникова
Смерть
Неизвестно