Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

01.11.1885

Дата смерти

08.10.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1885

Отец: Пироженко / Пирожков / Федор Иванович

Мать: Пироженко / Пирожкова / Мария Степановна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Крещение
01.11.1885
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
ГАВО,Ф - И331-9-6,м/к-1885г.,лист-70,зап.-150 | Восприемники: Крастьяне х. .Морозовка - Иван Степанович Шаповал и Мария Ивановна Степанцова
Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Антонина Косьмина

Мать ребёнка: Пироженко Варвара Николаевна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Бракосочетание
До 1909

Жена: Пироженко Варвара Николаевна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
08.10.1916
Участие в 1-й МВ - убит в бою
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