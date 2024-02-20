Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения01.11.1885
Дата смерти08.10.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1885
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Крещение
01.11.1885
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
ГАВО,Ф - И331-9-6,м/к-1885г.,лист-70,зап.-150 | Восприемники: Крастьяне х. .Морозовка - Иван Степанович Шаповал и Мария Ивановна Степанцова
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Антонина Косьмина
Мать ребёнка: Пироженко Варвара Николаевна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Бракосочетание
До 1909
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
08.10.1916
Участие в 1-й МВ - убит в бою