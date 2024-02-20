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Пироженко Варвара Николаевна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Антонина Косьмина

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Бракосочетание
До 1909

Муж: Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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