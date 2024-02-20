Пироженко Варвара Николаевна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Антонина Косьмина
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Бракосочетание
До 1909
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно