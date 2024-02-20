(Пироженко / Пирожков /) Антонина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пироженко / Пирожков /) Антонина Косьмина

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

09.06.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909

Отец: Пироженко / Пирожков / Косьма Федорович

Мать: Пироженко Варвара Николаевна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Крещение
10.06.1909
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
ГАВО м/к-1909г. лист-108,зап.-64,Ф - И331-9-11 | Восприемники: Крестьяне сл.Белогорье - Моисей Константинович Домашев и Мария Николаевна Медкова
Смерть
Неизвестно
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