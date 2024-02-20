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Пироженко / Пирожков / Василий Андреевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович

Мать: ?

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
20.02.1898

Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Пироженко Прасковья Васильевна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1998г.лист-84,зап.-32,ГАВО,Ф - И331-9-9
Бракосочетание
До 1898

Жена: Пироженко Прасковья Васильевна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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