Пироженко / Пирожков / Василий Андреевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович
Мать: ?
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
20.02.1898
Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Пироженко Прасковья Васильевна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1998г.лист-84,зап.-32,ГАВО,Ф - И331-9-9
Бракосочетание
До 1898
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно