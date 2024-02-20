Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Бракосочетание
До 1795
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Рождение
1875
Отец: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович
Мать: ?
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
04.08.1895
Сын: Пироженко / Пирожков / Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: Пироженко Екатерина Антоновна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-116,зап.-92 Преображенская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1899
Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Пироженко Екатерина Антоновна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-169,зап.-59,ГАВО,Ф - И331-9-9
Смерть
Неизвестно