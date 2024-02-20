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Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1795

Жена: Пироженко Екатерина Антоновна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Рождение
1875

Отец: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович

Мать: ?

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
04.08.1895

Сын: Пироженко / Пирожков / Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: Пироженко Екатерина Антоновна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-116,зап.-92 Преображенская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1899

Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Пироженко Екатерина Антоновна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-169,зап.-59,ГАВО,Ф - И331-9-9
Смерть
Неизвестно
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