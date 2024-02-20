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Пироженко / Пирожков / Емельян Григорьевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

04.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1895

Отец: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич

Мать: Пироженко Екатерина Антоновна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-116,зап.-92 Преображенская церковь
Крещение
05.08.1895
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Николай Дмитриевич Кобзарев и Матрена Ивановна Гринева
Смерть
Неизвестно
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