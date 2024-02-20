Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1865
Отец: Пироженко / Пирожков / Андрей Семенович
Мать: ?
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
1880
Сын: Пироженко / Пирожков / Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: Пироженко Анна Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Рождение ребёнка
14.10.1885
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1885г.лист-64,зап.-116,ГАВО,Ф - И331-9-6
Бракосочетание
До 1885
Жена: Пироженко Анна Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Рождение ребёнка
14.01.1891
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1891г.лист-9,зап.-30,ГАВО,Ф - И331-9-7
Рождение ребёнка
25.06.1896
Сын: Пироженко / Пирожков / Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Пироженко Анна Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1896г.лист-181,зап.-88,ГАВО,Ф - И331-9-8
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-176,зап.-94,ГАВО,Ф - И331-9-9
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Пироженко Анна Ивановна
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-176,зап.-94,ГАВО,Ф - И331-9-9
Смерть
Неизвестно