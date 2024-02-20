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Пироженко / Пирожков / Андрей Дмитриевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

25.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1896

Отец: Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич

Мать: Пироженко Анна Ивановна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1896г.лист-181,зап.-88,ГАВО,Ф - И331-9-8
Крещение
26.06.1896
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Семен Иванович Шерстенев и Мария ГавриловнаПирожкова
Смерть
Неизвестно
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