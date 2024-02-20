(Пироженко / Пирожков /) Параскева Дмитриевна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения14.10.1885
Дата смертиДо 1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1885
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1885г.лист-64,зап.-116,ГАВО,Ф - И331-9-6
Крещение
14.10.1885
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Яков Степанов и Анна Ивановна Очеретова
Похороны
1891
Россия Воронежская губ.Острогожский уезд,Белогорьевская волость х.Морозова
Смерть
До 1891
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Причина смерти: Болезнь