(Пироженко / Пирожков /) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пироженко / Пирожков /) Параскева Дмитриевна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

14.10.1885

Дата смерти

До 1891

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1885

Отец: Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич

Мать: Пироженко Анна Ивановна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1885г.лист-64,зап.-116,ГАВО,Ф - И331-9-6
Крещение
14.10.1885
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Яков Степанов и Анна Ивановна Очеретова
Похороны
1891
Россия Воронежская губ.Острогожский уезд,Белогорьевская волость х.Морозова
Смерть
До 1891
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Причина смерти: Болезнь
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