Кулинич Василий Самойлович
Место рождениясело Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Дата рождения31.12.1877
Дата смерти?.01.1919
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1877
Отец: Кулинич Самаил Иулианов
Мать: Кулинич Агафья Ивановна
село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
29.05.1893
Дочь: Краузе Феодосия Васильевна
Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Худобородова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Рамзина Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пономарёва Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
До 19.09.1910
Сын: Кулинич Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна
село Сохатино Камень-Рыболовской волости
Смерть
?.01.1919
село Мазаново Амурская область Россия