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Кулинич Василий Самойлович

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Место рождения

село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина

Дата рождения

31.12.1877

Дата смерти

?.01.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1877

Отец: Кулинич Самаил Иулианов

Мать: Кулинич Агафья Ивановна

село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
29.05.1893

Дочь: Краузе Феодосия Васильевна

Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна

Бракосочетание
03.02.1899

Жена: Кулинич Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Худобородова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Рамзина Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пономарёва Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
До 19.09.1910

Сын: Кулинич Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кулинич Ксения Григорьевна

село Сохатино Камень-Рыболовской волости
Смерть
?.01.1919
село Мазаново Амурская область Россия
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