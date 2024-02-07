Пономарёва (Кулинич) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Кулинич) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кулинич Василий Самойлович

Мать: Кулинич Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
09.07.1929

Сын: Пономарёв Граций Антонович

Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович

Хабаровский край, гор.Вяземский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Антоновна

Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Антоновна

Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Виталий Антонович

Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Владимир Антонович

Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Антон Максимович

Смерть
Неизвестно
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