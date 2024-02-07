Пономарёва (Кулинич) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
09.07.1929
Сын: Пономарёв Граций Антонович
Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович
Хабаровский край, гор.Вяземский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Антоновна
Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Антоновна
Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Виталий Антонович
Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Владимир Антонович
Отец ребёнка: Пономарёв Антон Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно