Кулинич (Малюженко) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинич (Малюженко) Ксения Григорьевна

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Место рождения

село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина

Дата рождения

25.05.1881

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1881

Отец: Малюженко Григорий

Мать: не указана

село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
29.05.1893

Дочь: Краузе Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович

Бракосочетание
03.02.1899

Муж: Кулинич Василий Самойлович

Рождение ребёнка
25.05.1900

Дочь: Худобородова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Рамзина Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Пономарёва Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович

Рождение ребёнка
До 19.09.1910

Сын: Кулинич Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович

село Сохатино Камень-Рыболовской волости
Смерть
1965
ст.Угольная Приморский край
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