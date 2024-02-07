Кулинич (Малюженко) Ксения Григорьевна
Место рождениясело Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Дата рождения25.05.1881
Дата смерти1965
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1881
Отец: Малюженко Григорий
село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
29.05.1893
Дочь: Краузе Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович
Бракосочетание
03.02.1899
Рождение ребёнка
25.05.1900
Дочь: Худобородова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Рамзина Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Пономарёва Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович
Рождение ребёнка
До 19.09.1910
Сын: Кулинич Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кулинич Василий Самойлович
село Сохатино Камень-Рыболовской волости
Смерть
1965
ст.Угольная Приморский край