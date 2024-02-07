Пономарёв Антон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Антон Максимович

Место рождения

Омская область, село Вьюшкино

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Пономарёв Максим

Мать: не указана

Омская область, село Вьюшкино
Рождение ребёнка
09.07.1929

Сын: Пономарёв Граций Антонович

Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна

Хабаровский край, гор.Вяземский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Антоновна

Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Антоновна

Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Виталий Антонович

Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарёв Владимир Антонович

Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Клавдия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Ульчский район
Прокурор
Смерть
Неизвестно
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