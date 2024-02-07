Пономарёв Антон Максимович
Место рожденияОмская область, село Вьюшкино
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Пономарёв Максим
Омская область, село Вьюшкино
Рождение ребёнка
09.07.1929
Сын: Пономарёв Граций Антонович
Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна
Хабаровский край, гор.Вяземский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Антоновна
Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Антоновна
Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Виталий Антонович
Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарёв Владимир Антонович
Мать ребёнка: Пономарёва Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ульчский район
Прокурор
Смерть
Неизвестно