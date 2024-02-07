Кулинич Самаил Иулианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинич Самаил Иулианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулинич Иулиан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1875

Дочь: Параскева Самойловна

Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1877

Сын: Кулинич Василий Самойлович

Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна

село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
26.07.1889

Сын: Кулинич Пантелеймон Самойлович

Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1890

Дочь: Мария Самойловна

Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Кулинич Андрей Самойлович

Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1895

Сын: Кулинич Андрей Самойлович

Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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