Кулинич Самаил Иулианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулинич Иулиан
Рождение ребёнка
19.10.1875
Дочь: Параскева Самойловна
Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1877
Сын: Кулинич Василий Самойлович
Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна
село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
26.07.1889
Сын: Кулинич Пантелеймон Самойлович
Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1890
Дочь: Мария Самойловна
Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1892
Сын: Кулинич Андрей Самойлович
Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1895
Сын: Кулинич Андрей Самойлович
Мать ребёнка: Кулинич Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно