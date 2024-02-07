Кулинич (Шацкая) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинич (Шацкая) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шацкий Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1875

Дочь: Параскева Самойловна

Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов

Рождение ребёнка
31.12.1877

Сын: Кулинич Василий Самойлович

Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов

село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
26.07.1889

Сын: Кулинич Пантелеймон Самойлович

Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов

Рождение ребёнка
29.09.1890

Дочь: Мария Самойловна

Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов

Рождение ребёнка
01.10.1892

Сын: Кулинич Андрей Самойлович

Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов

Рождение ребёнка
02.10.1895

Сын: Кулинич Андрей Самойлович

Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов

Смерть
1937
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