Кулинич (Шацкая) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шацкий Иван
Рождение ребёнка
19.10.1875
Дочь: Параскева Самойловна
Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов
Рождение ребёнка
31.12.1877
Сын: Кулинич Василий Самойлович
Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов
село Салтыкова-Девица Черниговского уезда Украина
Рождение ребёнка
26.07.1889
Сын: Кулинич Пантелеймон Самойлович
Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов
Рождение ребёнка
29.09.1890
Дочь: Мария Самойловна
Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов
Рождение ребёнка
01.10.1892
Сын: Кулинич Андрей Самойлович
Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов
Рождение ребёнка
02.10.1895
Сын: Кулинич Андрей Самойлович
Отец ребёнка: Кулинич Самаил Иулианов
Смерть
1937